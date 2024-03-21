Укренерго повідомила про стабільність енергосистеми після ракетних ударів

Ракетна атака у ніч на 21 березня не вплинула на роботу енергосистеми. Про це інформує НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Нічна ракетна атака росіян не вплинула на роботу енергосистеми" , - йдеться у дописі.

Зазначається, що вночі в західному регіоні дією захисту відключались дві повітряні лінії 220 кВ. Знеструмлювались 132 тис. споживачів у Львові та 9,7 тис. - у Роздолі Львівської області. На ранок робота ліній та енергоживлення всіх споживачів відновлені.

Максимальне споживання 20 березня було на 0,2% меншим порівняно із 19 березня. Станом на 09:50 21 березня споживання електроенергії на 4% менше за відповідний показник попереднього дня. Дефіцит упродовж доби не прогнозується.

Експорт електроенергії 21 березня здійснюється у денні та нічні години у Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову загальним обсягом 2 148 МВт-год. Імпорт запланований у денні та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови загальним обсягом 2 305 МВт-год.