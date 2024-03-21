Влада РФ закликала жителів покинути прикордоння Бєлгородської області

Голова російського Грайворонського міського округу закликав росіян покинути прикордонні населені пункти.﻿﻿ Про це заявив голова Грайворонського міського округу Геннадій Бондарєв у своєму телеграм-каналі﻿. Утім, через кілька годин після публікації Бондарєв видалив свій допис, повідомляє Українська правда.

"Звертаюся до тих, хто залишається в прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас прийняти правильне рішення і тимчасово покинути прикордонні території... Ще раз повторюся, це стосується тільки прикордонних населених пунктів" , – написав він.

Бондарєв також повідомив, що росіян готові прийняти з Ярославської області. Також їм пропонують організувати від'їзд: "Ми намагаємося доставляти продукти харчування жителям, але це залежить від оперативної обстановки" .

Напередодні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на в'їзді в сім прикордонних населених пунктів регіону встановлять пости, на яких чергуватимуть російські прикордонники, співробітники МВС і місцевої адміністрації. Серед цих семи населених пунктів було і місто Грайворон.