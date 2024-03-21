Британська розвідка повідомила про сповільнення наступу РФ під Авдіївкою

Наступ російської армії у районі Авдіївки Донецької області останніми тижнями сповільнився﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, російські війська продовжують зосереджуватися на операціях у Донецькій області, досягаючи незначних успіхів. Зокрема — намагалися розширити зони протистояння на північний захід від Донецька. Бої йдуть за низку населених пунктів, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

"Наступ росіян сповільнився за останні тижні, ймовірно, частково через значні втрати під час кампанії в Авдіївці" , — вважає британська розвідка.

За її даними, ситуація на цій ділянці фронту залишається нестабільною, а дефіцит бійців і боєприпасів в українських сил, ймовірно, обмежує їх здатність утримувати позиції.