Путіна зупинить лише поразка в Україні — Politico

Протягом останніх двох років чути безліч передбачень про те, що дні диктатора Володимира Путіна полічені. Однак зараз він тримається за владу міцніше, ніж будь-коли. Про це пише Politico, повідомляє Новое время.

У статті сказано, що з’являється інформація, що росіяни відвернуться від Путіна або що його змістять унаслідок кремлівського перевороту олігархами та російською елітою, проти яких зараз запроваджено західні санкції і які зляться через заморожені закордонні активи.

Однак зараз Путін йде до того, щоб стати найживучішим правителем Росії з часів царів, обігнавши іншого диктатора — Йосипа Сталіна.

Видання пише, що імітація виборів, на яких він набрав 87% голосів, лише підкреслила, що він повністю контролює РФ за допомогою репресій. У статті сказано, що олігархи знають, що «не можна кидати виклик босові».﻿

У матеріалі йдеться, що поразка Росії в Україні - єдина реалістична мета. Це не лише дасть Україні суверенне право обирати свою долю, а й утримає Путіна від подальшої агресії - і, можливо, «врятує і Росію», оскільки саме це може змінити політичну динаміку країни.

Видання пише, що для досягнення такої перемоги Захід має підтягнутися, прискорити постачання зброї та військової допомоги, а також допомогти Україні пережити майбутні наступи Росії, які, найімовірніше, будуть спрямовані на Харків і Одесу, а також підготуватися до нового натиску, щоб спробувати витіснити Росію.