В Бундестазі допустили зміну позиції Шольца щодо передачі Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодиться передати крилаті ракети Taurus Україні. Про це пишуть місцеві ЗМІ, з посиланням на заяву лідера парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстена Фрая, повідомляє Корреспондент.

"Я, звичайно, цілком можу собі це уявити (що Шольц передасть ракети Україні, - ред.). Тому що мені здається безперечним, що Taurus - це крилата ракета, що якнайкраще відповідає потребам України" , - вважає політик.

За його словами, мета України - завдати удару по російських лініях постачання і тим самим "забезпечити певне полегшення щодо російських атак в Україні".

"Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, на відміну від тої кількості, що є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це" , - підсумував Фрай.

Зазначимо, 22 лютого Бундестаг ухвалив рішення рекомендувати німецькому уряду надати Україні далекобійну зброю. Остаточне рішення лише за канцлером Олафом Шольцом. Проте останній виключає можливість передачі Taurus для України.