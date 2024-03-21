В Бундестазі допустили зміну позиції Шольца щодо передачі Taurus Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодиться передати крилаті ракети Taurus Україні. Про це пишуть місцеві ЗМІ, з посиланням на заяву лідера парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстена Фрая, повідомляє Корреспондент.
"Я, звичайно, цілком можу собі це уявити (що Шольц передасть ракети Україні, - ред.). Тому що мені здається безперечним, що Taurus - це крилата ракета, що якнайкраще відповідає потребам України", - вважає політик.
За його словами, мета України - завдати удару по російських лініях постачання і тим самим "забезпечити певне полегшення щодо російських атак в Україні".
"Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, на відміну від тої кількості, що є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це", - підсумував Фрай.
Зазначимо, 22 лютого Бундестаг ухвалив рішення рекомендувати німецькому уряду надати Україні далекобійну зброю. Остаточне рішення лише за канцлером Олафом Шольцом. Проте останній виключає можливість передачі Taurus для України.