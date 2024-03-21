Великий порт Санкт-Петербург припинив відвантаження селітри через атаки — ЗМІ

Великий порт Санкт-Петербург на тлі атак безпілотників припинив перевалювати селітру. Влада міста в майбутньому планує перенести перевалку селітри, ймовірно, в Усть-Лугу. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Великий порт Санкт-Петербург у лютому припинив перевалку селітри. Для порту міста це означає втрату вагомих трьох мільйонів тонн вантажів на рік.

"Для порту, який і так перебуває в непростому становищі через втрату торговельних операцій з Європою, це досить істотний удар" , - ідеться в повідомленні.

Операції припинено через заборону влади на тлі побоювання атак безпілотників, при цьому ухвалено рішення про винесення перевалки селітри за межі міста.

Новим місцем перевалки селітри нині розглядається Усть-Луга. Проте нині місто не готове приймати селітру, бо порту необхідна модернізація інфраструктури.