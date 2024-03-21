ДБР затримало екскерівника з продзабезпечення ЗСУ

Колишньому начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні під час роботи на посаді. Про це інформувало Державне бюро розслідувань, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними слідства, затриманий підозрюваний у 2022-2023 роках, працюючи в ЗСУ, набув активів на майже 58 млн грн.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, йдеться про автомобіль «Toyota» 2022 року випуску, квартиру в Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

«Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи» , - підкреслили в ОГП.

Зараз слідчі ще проводять обшук за місцем проживання експосадовця. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На незаконно набуті активи судом накладено арешт.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Слідчі органи не називають імені затриманого підозрюваного, однак імовірно йдеться про полковника Олександра Козловського. У січні «Наші гроші» писали, що ДБР розслідує діяльність злочинного угрупування, яке причетне до розкрадань на харчах для Міноборони під час повномасштабного вторгнення, а ключовим підозрюваним у справі є посадовець Сил логістики ЗСУ Олександр Козловський.