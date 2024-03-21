Топпосадовець НАТО застеріг від надмірного песимізму щодо війни в Україні

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва. Про це Бауер сказав у своїй промові на Київському безпековому форумі в четвер, повідомляє Європейська правда.

Бауер наголосив, що песимісти не виграють воєн.

"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році" , – зазначив він.

Бауер підкреслив: якщо поглянути на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху.

"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки" , – заявив голова Військового комітету НАТО.

Він зауважив, що українській військові докорінно змінили багато аспектів сучасної війни.

"Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння" , – пояснив Бауер.

Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.