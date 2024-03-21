У Мінекономіки розповіли, на якому етапі ідея "зарплатного" бронювання

У Міністерстві економіки повідомили, що модель бронювання, у тому числі "зарплатного", знаходиться на етапі міжвідомчого обговорення.﻿ Про це йдеться у відповіді на запит, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

"На сьогодні зазначена модель бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час знаходиться на етапі міжвідомчого обговорення, у тому числі стосовно доцільності запровадження додаткових умов для бронювання військовозобов’язаного щодо розміру його заробітної плати та обсягів сплати підприємством податків, зборів платежів.

Проект акта Кабінету міністрів України щодо запровадження перспективної моделі бронювання військовозобов’язаних до зацікавлених органів не надсилався" , - заявили в Мінекономіки.

Натомість там зауважили: з метою цифровізації механізму бронювання військовозобов’язаних, Мінекономіки разом з Міноборони, Мінцифри, Державною податковою службою та Генштабом опрацьовують модель бронювання у електронному вигляді, яка передбачатиме подання такого списку через портал "Дія".