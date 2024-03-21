Поразка РФ в Україні запобіжить Третій світовій війні - прем'єр Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що поразка Росії в Україні потрібна, щоб уникнути початку Третьої світової війни. Про це пише EUobserver, повідомляє Новое время.

«[Якщо] Росія програє цю війну, тоді нам не доведеться турбуватися про Третю світову війну» , заявила Каллас.

Водночас естонський прем'єр наголосила, що вона не пропагує війну.

"Ми хочемо миру, але ми хочемо мати стійкий світ, а світ на умовах Росії не є стійким" , - зазначила вона.

Каллас також додала, що різниця між початком Другої світової війни та тим, що відбувається зараз, полягає в тому, що Україна «боролася та вистояла».