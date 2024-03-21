У Нацбанку пояснили зростання зовнішнього боргу України на 30 млрд

Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2023 році збільшився на 30,6 млрд доларів та на кінець року становив 161,5 млрд доларів. Відносно ВВП обсяг боргу збільшився за рік із 81,6% до 90,7%﻿. Про це свідчать дані НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зовнішній борг державного сектору збільшився на 29,2 млрд доларів та становив 98,3 млрд доларів (55,2% від ВВП), зокрема, за рахунок залучення кредитів від міжнародних партнерів (26,0 млрд доларів) та від МВФ (3,6 млрд доларів).

Зовнішні зобов’язання приватного сектору збільшився на 1,4 млрд доларів та становили 63,2 млрд доларів (35,5% від ВВП).

Валюта боргу

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом залишався долар США: 47,7% від загального обсягу зовнішнього боргу, однак, його частка зменшилася за рік на 7,9 в. п. Також зменшилися питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ на 0,8 в. п. - до 10,2% та частка боргу в гривні на 0,5 в. п. - до 1,4%. Водночас збільшилася частка запозичень у євро: з 29,1% до 37,8%

На кінець 2023 року за географічною структурою заборгованості приватного сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною країною-кредитором залишався Кіпр - 48,5%.

Нагадаємо, у грудні 2023 року стало відомо, що офіційні кредитори країн "Великої сімки" та Паризького клубу продовжили реструктуризацію українських державних боргів до березня 2027 року.

Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що Україна розпочне офіційні переговори щодо реструктуризації боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року.