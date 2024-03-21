Банки отримали рекордні прибутки за два місяці – дані НБУ

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2024 року склав 25,897 млрд гривень, що на 21% більше, ніж у січні-лютому минулого року.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Банки збільшили відсоткові доходи та скоротили відрахування до резервів.

За даними НБУ, доходи банків за січень-лютий 2024 року зросли на 19% до 78,565 млрд гривень, при цьому відсоткові доходи зросли на 21% до 56,134 млрд гривень.

Витрати зросли на 19% до 52,667 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на -0,121 млрд гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.

В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Лише за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку, що суттєво знизило прибутковість банків за підсумками року.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).