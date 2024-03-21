Українці спостерігають збільшення корупції за останній рік — дослідження

Війна має найбільший вплив на життя кожного українця, але другий рік поспіль, на другому місці серед складних проблем є корупція. Так вважає 71,6% населення і такої самої думки 73% бізнесу. Про це заявив під час презентації результатів соціологічного дослідження «Корупція в Україні 2023 року: розуміння, сприйняття, поширеність», голова соціологічної компанії Info Sapiens Дмитро Савчук, повідомляє Дзеркало тижня.

У листопаді – грудні 2023 року соціологічна компанія Info Sapiens на замовлення НАЗК провела п’яту хвилю загальнонаціонального дослідження з комплексної оцінки корупційної ситуації в Україні. Дослідження включало репрезентативні опитування населення та представників бізнесу. Методологія дослідження залишається незмінною з 2017 року. За повідомленням дослідників, це особисті інтерв'ю з населенням з вибіркою 2500 осіб по всій Україні та телефонні інтерв'ю з представниками бізнесу – вибірка 1200 респондентів.

Більшість українців – 61,2 % вважають, що рівень корупції зріс за останній рік. Так само вважає 46,3% підприємців. Коментуючи таку відмінність між результатами, представник агентства зазначив, що бізнес дійсно більш оптимістично сприймає ситуацію, ніж населення.

Більшість респондентів, відповідаючи на питання хто є відповідальним за подолання корупції як бізнес, так і населення вказало, що це насамперед вище керівництво країни, президента, Офіс президента. “Серед населення таких 47,5% серед бізнесу майже так само – 48,3%” , – зазначив Дмитро Савчук.

Корупція в Україні не зникла, але зараз є інституції, які борються із цією проблемою. Таку заяву зробила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.