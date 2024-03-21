Ексначальник київського метро склав мандат депутата Київради

Двоє депутатів фракції «УДАР» Віктор Брагінський та Ілля Кушнір склали депутатські повноваження у Київській міській раді. Про це повідомив﻿ міський голова Києва Віталій Кличко.

"Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «УДАР» у Київраді. Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради" , – написав Кличко у Телеграмі.

Нагадаємо, 14 березня мер Києва Віталій Кличко павідомив, що відстороняє Брагінського від обов’язків директора київського метрополітену. Причиною стало розслідування журналістів Bihus info, у якому йдеться про численні порушення Брагінським вимог щодо декларування майна.