У ГУР підтвердили можливість використання РФ супутникових фото США для ударів по Україні

Росіяни могли купувати в американських компаній супутникові знімки об'єктів в Україні для завдання по них ударів.﻿ Такий коментар дав очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє Суспільне.

"Всі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки" , — сказав він.

Раніше американське видання The Atlantic з посиланням на українське військове джерело повідомляло, що росіяни можуть використовувати американські супутники для атак по Україні. Випадків, коли після фіксації об'єкта з супутника його уражає російська ракета — сотні. Іноді після ударів використовується інший супутник, який фіксує наслідки обстрілу.

У Міноборони України підозрюють, що Росія купує супутникові знімки в США через сторонні компанії, і що ці зображення "можуть бути використані у збройній агресії проти України".

У матеріалі також зазначається, що дві з найбільших комерційних компаній із супутникових зображень у США, Maxar і Planet, робили знімки українських об'єктів, які пізніше вразили російські ракети. Компанії своєю чергою відкинули співпрацю з РФ.