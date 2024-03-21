У Раді запропонували ухвалити законодавство про регулювання Telegram

У Верховній Раді ініціюють законопроєкт, яким пропонують запровадити регулювання для месенджера Telegram та подібних йому соцмереж.﻿ Про це заявив народний депутат Микола Княжицький, який ініціював збір підписів за цей законопроєкт, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, попри те Telegram має російське походження та співпрацює з кремлем, українська влада активно просуває його як основне джерело інформації для українців. Княжицький додає, що хоч державні органи заявляли про те, що Telegram використовують російські спецслужби, вони самі через нього поширюють інформацію.

Однак депутат наголошує, що законопроєкт не пропонує блокування Telegram, а запроваджує "приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube". За словами Княжицького, цим законопроєктом хочуть заповнити прогалину в Законі про медіа, який регулює всі типи засобів масової інформації, крім платформ типу Telegram.

Тож згідно з законопроєктом, який пропонує Княжицький, такі платформи муситимуть реагувати на поширення контенту із, зокрема, виправдовуванням російської агресії.

Також на запит Національної ради з питань телерадіомовлення вони, як й інші медіа, муситимуть розкривати структуру власності, а також джерела фінансування. Якщо структуру власності або джерела фінансування визнають непрозорими, то Telegram не зможуть використовувати державні органи та фінансові структури, які обробляють персональні дані українців.

В такому разі його не можна буде встановлювати на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей.

Водночас Княжицький каже, що обмеження та заборони щодо використання платформ з непрозорою власністю не застосовуватимуть до Сили безпеки і оборони.

Нагадаємо, 14 лютого речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що платформа Telegram містить у собі "цілу низку загроз для України". За його словами, загрозу для безпеки держави становлять не окремі медіа, що є на платформі, а сама соцмережа. Водночас він зазначив, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, щоб працювати за прозорими правилами. У Telegram відповіли, що платформа є повністю безпечною для українців.