Під час "виборів Путіна" росіяни донатили на дрони для ГУР

Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників «Сич» для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни РФ. Про це йдеться в повідомленні﻿ пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України.

"За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал Freedom, долучилося майже 3000 людей. З них - 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код із екранів своїх телевізорів та ґаджетів. Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів Путіна". Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави" , - йдеться в дописі.

В ГУР підкреслили, що це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в Кремлі.

Зазначається також, що до міжнародного збору на БПЛА «Сич» долучилися українці, які перебувають за кордоном, а також громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.