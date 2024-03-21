Шольц підтримує передачу прибутків від активів РФ на зброю для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує ідею, щоб доходи від російських активів були використані для військової допомоги Україні. Про це Шольц сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє Європейська правда.

Німецький канцлер коментував відповідну пропозицію Єврокомісії, представлену цього тижня.

"На мою думку, вони (доходи від заморожених російських активів. – Ред.) мають бути використані насамперед для того, щоб можна було придбати ту зброю та боєприпаси, які необхідні Україні для її оборонної боротьби" , – сказав Шольц.

"Для мене важливо, що ми зараз даємо використанню (цих коштів) чіткий напрямок, наприклад, напрямок для підтримки в закупівлі боєприпасів" , – додав він.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку від знерухомлених суверенних активів РФ хочуть спрямувати через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решта буде використана на відновлення та реконструкцію.

Лідери 27 країн ЄС обговорять цю пропозицію на саміті в четвер, однак, за даними ЗМІ, навряд чи ухвалять остаточне рішення.

Велика увага на саміті під час розгляду цього питання буде прикута до реакції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти відправки зброї в Україну.

Ця пропозиція також викликає питання у нейтральних або позаблокових країн, таких як Мальта, Австрія та Ірландія.