Верховна рада розпустила Запорізьку облраду

Верховна Рада України на засіданні 21 березня ухвалила ініційований президентом України Володимиром Зеленським ще рік тому законопроєкт №9118 про передачу повноважень Запорізької обласної ради Запорізькій обласній військовій адміністрації на період воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів, повідомляє Дзеркало тижня.

«Дякую президентові України, кожному народному депутату, кожній фракції ВР за обʼєднану позицію, яка розв'язує багато проблем нашої прифронтової області» , - прокоментував рішення парламенту голова Запорізької облдержадміністрації Іван Федоров.

Очільник ОДА нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення відповідно до Закону "Про правовий режим воєнного стану" бюджетні повноваження облради були передані Запорізькій ОВА, що дозволило забезпечити безперервне фінансування зарплат, соціальних виплат, енергоносіїв та допомагати Силам оборони України.

Водночас у Запорізької облради залишалися обмежені самоврядні повноваження для прийняття управлінських рішень щодо близько 150 обласних підприємств, установ та закладів, а також питання комунальної власності та будівництва.

«Попри це, обласна рада за два роки війни не ухвалила жодного питання життєдіяльності області. Голова обласної ради п'ять разів скликала сесії, але деякі депутати не мали бажання працювати. Наслідки цього вкрай негативні. Декілька сотен невирішених питань. Заморожені інвестиції з боку міжнародних партнерів. Трудові колективи без керівників. Проблеми з евакуйованими обласними закладами» , - заявив Федоров.

Згідно з законом, до кінця воєнного стану цими питаннями буде опікуватися Запорізька обласна військова адміністрація. Водночас повноваження обласної ради будуть автоматично поновлені по завершенню воєнного стану.

На противагу депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що таким рішенням створюється прецедент розпуску місцевих рад на територіях, які не були окуповані і передача їх повноважень ВЦА, а в партії його оцінюють його як загрозу для децентралізації.