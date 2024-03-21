У ГУР прокоментували удар по аеродрому в російському Енгельсі

Внаслідок вибухів на аеродромі у російському Енгельсі є пошкодження. Українська розвідка збирає дані. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Самі росіяни у публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків. Ми будемо наразі обережними, уточнимо, що внаслідок цього інциденту, звісно, є пошкодження, дані збираються" , - сказав він.

Юсов зазначив, що стосовно того, "хто проводив і чим проводив" дану операцію, коментарів нема.



Розвідник пояснив, що аеродром Енгельс залишається дуже важливим стратегічним об'єктом для Росії. Саме там базуються бомбардувальники, з яких завдають ударів по Україні. За словами представника ГУР, об'єкт становить небезпеку і для Європи.

"Певною мірою для Путіна - це стратегічний об'єкт, тому передислокація (літаків, - ред.) звідти можлива, але використовувати вони його надалі будуть намагатися. Це означає, що і надалі інциденти і на цьому, і на інших об'єктах будуть продовжуватися" , - заявив Юсов.

Удар по Енгельсу

В ніч на 20 березня у російському місті Енгельс Саратовської області РФ пролунали вибухи. У мережі повідомляли про "прильоти", а жителі публікували "гучні" відео з вибухами.

Джерела у спецслужбах повідомили, що вибухи в Енгельсі були роботою Головного управління розвідки Міноборони. Результати бойової роботи уточнюються.

Додамо, що в Енгельсі знаходиться військово-повітряна база Росії - "Енгельс-2". Там базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по Україні.

На супутникових знімках, які поширили ЗМІ, помітно, що за день до атаки на аеродромі в Енгельсі було 11 літаків, зокрема дев'ять бомбардувальників.