Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з головою Військового комітету НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з головою Військового комітету НАТО Робом Бауером, який сьогодні перебуває з візитом у Києві.

Про це йдеться﻿ у дописі Сирського у Telegram-каналі.

Головком зазначив, що проінформував топпосадовця НАТО про ситуацію на полі бою.

"Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети - боєприпаси та протиповітряна оборона. Подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України" , – повідомив Сирський.

Він додав, що після зустрічі члени делегації НАТО вшанували загиблих в російсько-українській війні біля Стіни пам’яті поблизу Михайлівського собору у Києві.