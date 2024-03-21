Словенія оголосила російського дипломата персоною нон грата

Міністерство закордонних і європейських справ Словенії оголосило російського дипломата персоною нон грата через діяльність, яка є несумісною з його дипломатичним статусом, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні уряду країни.

МЗС Словенії повідомило посольство РФ в країні, що російський дипломат займався діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом. Він повинен залишити Словенію не пізніше 28 березня.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року низка європейських країн оголосили дипломатичних представників Москви небажаними або вимагали скорочення російських диппредставництв.

Словенія на початку квітня 2022 року вимагала скорочення персоналу посольства Росії в Любляні до рівня посольства Словенії в Москві.

Це дозволило скоротити кількість співробітників посольства РФ на 33 особи – з 41 до восьми, зазначає RTV SLO.

Днями МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб повідомити про оголошення співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон грата.

Раніше МЗС Молдови повідомило про оголош﻿﻿ення персоною нон грата співробітника посольства РФ у зв’язку з організацією "виборів" президента Росії на території Придністровського регіону.

Перед цим МЗС Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства Росії персонами нон грата через те, що їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".