Ціллю російської атаки по Києву 21 березня був ГУР - джерело
Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія вдарила по столиці зранку четверга, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив співрозмовник УП в ГУР
"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки.
Всі вони збиті".
Що передувало:
В ніч на 21 березня росіяни атакували Київ 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, їх усі вдалося збити.