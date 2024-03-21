Екс-прем'єра Азарова судитимуть за держзраду: йому загрожує довічне
Колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова судитимуть за держзраду. Він публікував антиукраїнську пропаганду у своєму Telegram-каналі, тепер йому загрожує довічне ув'язнення, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
У тексті публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього прем'єра, однак судячи з фотографії йдеться про Миколу Азарова.
У Азарова були спільники
Слідством встановлено, що колишній прем'єр-міністр України, перебуваючи на території РФ, створив Telegram-канал. Там розміщував публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої.
Адмініструванням Telegram-каналу займалися дві помічниці ексчиновника. Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Її справа вже перебуває на розгляді суду.
Інша помічниця - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка нині виїхала на територію РФ.
Що вони публікували
Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем'єр-міністра в Telegram-каналі, а також в інших соцмережах і допомагали організовувати та поширювати антиукраїнські інтерв'ю та коментарі російським ЗМІ.
Підтримуючи активні зв'язки з Азаровим та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, що координується представниками російських спецслужб і спрямована на дискредитацію чинної влади на міжнародній арені.
Вони не припинили допомагати РФ навіть після повномасштабного вторгнення.
Що їм загрожує
Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності фігурантів.
Їм інкримінують:
- публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- виправдання і визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
Азарову також інкримінують державну зраду. За це йому загрожує довічне ув'язнення.
Кримінальне переслідування Азарова та його поплічників
У вересні минулого року повідомлялося, що в Україні судитимуть колишнього президента Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколу Азарова через підписання "Харківських угод" на користь Росії 2010 року.
А в жовтні суд обрав запобіжний захід чиновниці однієї з районних адміністрацій Києва у вигляді тримання під вартою. Вона вела Telegram-канал експрем'єра Миколи Азарова.
У січні стало відомо, що колишнього прем'єр-міністра України судитимуть за інформаційну допомогу Росії та заклики до повалення влади. СБУ завершила розслідування.