Екс-прем'єра Азарова судитимуть за держзраду: йому загрожує довічне

Колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова судитимуть за держзраду. Він публікував антиукраїнську пропаганду у своєму Telegram-каналі, тепер йому загрожує довічне ув'язнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У тексті публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього прем'єра, однак судячи з фотографії йдеться про Миколу Азарова.

У Азарова були спільники

Слідством встановлено, що колишній прем'єр-міністр України, перебуваючи на території РФ, створив Telegram-канал. Там розміщував публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої.

Адмініструванням Telegram-каналу займалися дві помічниці ексчиновника. Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Її справа вже перебуває на розгляді суду.

Фото: Обвинувачені (facebook.com/pgo.gov.ua)

Інша помічниця - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка нині виїхала на територію РФ.

Що вони публікували

Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем'єр-міністра в Telegram-каналі, а також в інших соцмережах і допомагали організовувати та поширювати антиукраїнські інтерв'ю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв'язки з Азаровим та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, що координується представниками російських спецслужб і спрямована на дискредитацію чинної влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати РФ навіть після повномасштабного вторгнення.

Що їм загрожує

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності фігурантів.

Їм інкримінують:

публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдання і визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Азарову також інкримінують державну зраду. За це йому загрожує довічне ув'язнення.

Кримінальне переслідування Азарова та його поплічників

У вересні минулого року повідомлялося, що в Україні судитимуть колишнього президента Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколу Азарова через підписання "Харківських угод" на користь Росії 2010 року.

А в жовтні суд обрав запобіжний захід чиновниці однієї з районних адміністрацій Києва у вигляді тримання під вартою. Вона вела Telegram-канал експрем'єра Миколи Азарова.

У січні стало відомо, що колишнього прем'єр-міністра України судитимуть за інформаційну допомогу Росії та заклики до повалення влади. СБУ завершила розслідування.