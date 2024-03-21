У США спрогнозували терміни готовності Китаю до вторгнення на Тайвань

Адмірал Джон Аквіліно, керівник Індо-Тихоокеанського командування США заявив, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами адмірала, все вказує на те, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) виконує директиву лідера КНР Сі Цзіньпіна бути готовою до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

"Дії НВАК вказують на їхню здатність вкластися в бажані Сі терміни об'єднання Тайваню з материковим Китаєм за допомогою сили, якщо буде отримано відповідний наказ", – зазначив Аквіліно в комітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США.

Він вказав, що попри економічні проблеми Пекіна його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% та перевищив 223 мільярди доларів.

Адмірал додав, що за три роки, що минули відтоді, як він прийняв командування, НВАК поповнилася понад 400 винищувачами та понад 20 великими військовими кораблями, а з 2020 року вона також подвоїла свої запаси балістичних та крилатих ракет.

Як стверджує Аквіліно, китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню, такі як імітація оточення з морською та повітряною блокадою острова.

"Це повинно турбувати весь світ", – сказав він.

Водночас за оцінками американської розвідки, КНР не хоче військового конфлікту щодо Тайваню, навіть якщо має намір взяти острів під свій контроль.

За словами конгресмен керівника комітету з питань збройних сил Палати представників Майка Роджерса від республіканців, НВАК розгортає сучасні системи, такі як гіперзвукова зброя та винищувачі п'ятого покоління.

"Вони можуть поширювати свою міць далеко в Тихому океані, маючи флот з 340 кораблів, який включає новий авіаносець та атомні підводні човни з балістичними ракетами", – додав він.

Як зазначає Bloomberg, оборонний бюджет Китаю все ще менший, ніж у США. Цього місяця президент Джо Байден запропонував бюджет Пентагону на 2025 фінансовий рік у розмірі 850 мільярдів доларів.

Раніше міністерство оборони Тайваню минулого тижня звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти своїх жителів через запуск серії аеростатів, помічених поблизу або над островом.

Перед цим ЗМІ повідомили, що глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться – ще не визначено.