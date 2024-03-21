Піротехніки знищили бойову частину ракети Х-101, що летіла на Київ

Піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину ракети Х-101, яку виявили біля одного з будинків у Шевченківському районі столиці, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС у Facebook.

"Після ранкової масованої атаки РФ у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків виявлено бойову частину ракети Х-101.

Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців".

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС транспортували частину ракети до місця ліквідації та знищили.

Рятувальники уточнюють, що частину ворожої ракети знищили за допомогою піротехнічної машини важкого типу ПМ-В.