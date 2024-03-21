Демократи США готові підтримати допомогу Україні в кредит, щоб вийти з глухого кута

Члени Демократичної партії США в обох палатах Конгресу готові підтримати ідею надання допомоги Україні у кредит. Це необхідно, щоб вийти з глухого кута, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявили кілька демократів, повідомляє The Hill.

"Демократи підтримують допомогу Україні. Неважливо, чи назвете ви це кредитом чи якось інакше, але виділіть їм ресурси. Ви повинні надати їм допомогу. Тож якщо це буде кредит, то це допомога, якщо це буде пакет допомоги без будь-яких вимог, то це все одно допомога", - сказав демократ, член Палати представників Бенні Томпсон.

Водночас демократ, сенатор Елізабет Уоррен зазначила, що Україна "відчайдушно потребує грошей" від США і конгресмени намагаються знайти будь-який можливий спосіб відновити допомогу.

"Якщо є спосіб організувати виділення грошей Україні таким чином, щоб отримати голоси республіканців, то я, звісно, уважно подивлюсь на це", - додала вона.

Але не всі демократи згодні з такою думкою, що допомогу Україні потрібно надати у будь-якій формі.

"Не забувайте, що і Ізраїлю, і Україні - особливо Україні - доводиться позичати багато грошей, щоб впоратися з цією війною. Так що якщо ви збираєтеся погіршити їхню кредитоспроможність - а кредитний рейтинг Ізраїлю знизився - це шкодить вашому союзнику, при цьому вдаючи, що ви йому допомагаєте. Тож це не дуже хороші зміни", - розповів демократ, член Палати представників Бред Шерман.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нового фінансування допомоги Україні. Через це постачання зброї практично призупинено.

Сенат США вже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. Щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється навіть виносити таку ініціативу на голосування. Він неодноразово заявляв, що хоче розглядати допомогу Україні у прив'язці до грошей на захист американського кордону від мігрантів.

При цьому видання Politico написало про те, що республіканці Конгресу все більше підтримують ідею надання Україні частини допомоги у кредит.