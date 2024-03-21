Фінляндія продовжує імпорт нікелю та добрив з Росії - ЗМІ

Компанія Nurminen Logistics отримує значний прибуток від ввезення російської сировини, а саме нікелю та добрив, у Фінляндію. Про це пише Yle, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що акції компанії стали найприбутковішими на Гельсінській фондовій біржі минулого року.

Попри закритий фінсько-російський кордон і триваючу російську агресію в Україні, перевезення нікелю та добрив залізничними шляхами з РФ до Фінляндії продовжується, стверджує видання. Імпорт не зупиняють і страйки Центрального об’єднання профсоюзів SAK, йдеться у матеріалі.

Нікель привозять на завод Nornickel Harjavalta, який належить російській групі «Норнікель», власником якої є Володимир Потанін. На Потаніна були накладені санкції США, Великої Британії та Канади, однак з боку ЄС обмежень введено не було.

Добрива везуть із Росії в порт фінського міста Котка. За завантаження добрив відповідає російський портовий оператор Fertilog, однак там коментарів Yle з цього питання не надали.

Російський нікель та добрива наразі не підпадають під санкції, оскільки є критично важливою сировиною для Фінляндії. Імпорт здійснюється на основі державної угоди між скандинавською країною та РФ щодо залізничних перевезень, пише видання.