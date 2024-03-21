У ГУР прокоментували будівництво нової залізниці із РФ у Крим

Російські агресори дійсно будують залізницю у тимчасово окуповани Крим і вона є "значущою ціллю" для українських військових. Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Це серйозний виклик. Серйозна загроза. Відповідно, для українських Сил оборони – це значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само" , – зазначив він .

Юсов нагадав, що Росія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання окупаційного корпусу. Ворога не влаштовує ситуація з Кримським мостом і його пропускні обсяги, тому вони намагаються посилити залізничне сполучення.

Представник ГУР запевнив, що "відбувається протидія цим планам". А у відповідь на запитання, чи вдасться ворогу закінчити будівництво залізниці до Криму окупованим півднем України, сказав, що "це завдання".

"Питання, що якщо або не вдасться, або не вкладуться в терміни. Якщо все ж таки вдасться, то як довго та як ефективно вона зможе працювати", – додав Юсов.

Нагадаємо, днями Володимир Путін заявив, що РФ начебто відновила залізничну гілку від російського міста Ростов до тимчасово окупованого Бердянська. У перспективі ця залізниця стане "альтернативою" Кримському мосту через Керченську протоку.