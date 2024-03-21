В Мінборони Естонії озвучили терміни доставки снарядів з нового пакета

Артилерійські снаряди з нового пакета військової допомоги Естонії будуть доставлені в Україну вже через кілька тижнів.﻿ Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур під час виступу на XVI Київському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ.

«Я з гордістю кажу, що кілька днів тому Естонія надала Україні новий пакет допомоги, який включає снаряди калібру 155 мм. Їх доставлять в Україну вже через кілька тижнів, а не через кілька років» , - сказав Певкур.

Він додав, що до нового пакету допомоги також увійдуть протитанкові снаряди калібру 90 мм та інші засоби ураження, снайперські рушниці та інші види озброєння для Сил спеціальних операцій.

Коментуючи ситуацію на полі бою, міністр оборони Естонії зауважив, що на прикладі минулої ночі можна побачити, що Росія буде вдаватися до подальшої ескалації і намагатиметься просунутися вперед.