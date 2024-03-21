Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО Робом Бауером. Однією з тем обговорень стала додаткова протиповітряна оборона для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє глава української держави у Facebook і пресслужба Офісу президента України.

"Обговорили першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО", - написав президент за підсумками переговорів.

Він також уточнив, що нова ППО може надійно захищати українців від російських ударів ракетами та дронами.

При цьому Зеленський і Бауер обговорили можливості НАТО у зміцненні існуючих оборонних можливостей України, а також у розвитку майбутнього військового потенціалу нашої країни відповідно до стандартів НАТО.

Президент у ході переговорів розповів, що Україна на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні розраховує на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення, які дозволять наблизити її до членства в НАТО.

Глава держави подякував Бауеру за перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення.

"Це важливий сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка НАТО та держав-членів НАТО є дуже важливою", - додав Зеленський.

ППО для України

Нагадаємо, що системи протиповітряної оборони є однією з головних потреб для нашої країни. Вони дозволяють зберегти життя як мирних громадян, так і військових на фронті.

Зокрема, міністр оборони Рустем Умєров у ході останнього "Рамштайну" показав союзникам, як західні системи ППО змогли вплинути на кількість російських бомбардувань. Атаки ворожої авіації припинилися після збиття трьох російських літаків.

Також сьогодні, 21 березня, росіяни вкотре намагалися атакувати Київ ракетами. Під час атаки над столицею та біля неї було знищено близько 30 ворожих ракет.