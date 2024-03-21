ДПСУ: Польські фермери розблокували ще один пункт пропуску на кордоні

Польські фермери завершили мітинг на напрямку пункту пропуску "Зосин - Устилуг" та розблокували рух вантажівок, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі УП.

"О 21.10 отримано інформацію від прикордонної варти Республіки Польща про завершення польськими фермерами дій з блокування руху для вантажних транспортних засобів перед польським ППр "Зосин".

На даний час пропуск усіх транспортних засобів здійснюється безперешкодно в обох напрямках".

На уточнююче запитання УП, чи є в ДПСУ інформація стосовно того, чи планують польські фермери відновити блокаду на цьому напрямку, Демченко відповів "Це вся інфа, яка є на цей момент".