Зеленський: В ракетах, запущених 21 березня по Києву, близько 1500 іноземних компонентів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ракетах, які російська армія застосувала проти Києва 21 березня, щонайменше півтори тисячі компонентів іноземного походження, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. В ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє.

Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу й через різні "сірі" схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми й усіх, хто їх підтримує, – це обов’язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі".

Зеленський подякував українським захисникам неба за збиті в ніч на 21 березня ракети.

Також президент звітує, що провів кілька нарад із військовими та з керівниками розвідок, зокрема й про посилення захисту від російського терору та наші активні дії проти окупантів.

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