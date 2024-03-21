Кулеба заявив про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні

Україна через деякий час отримає від Сполучених Штатів Америки далекобійні ракети ATACMS та інше необхідне озброєння. По цьому питанні в переговорах між сторонами є певний прогрес, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірi національного телемарафону "Єдині новини".

Відповідаючи на запитання ведучого щодо ATACMS чиновник висловив впевненість у позитивному рішенні. Проте не став робити прогнози, коли це може статися, закликавши почекати.

"Я не сумніваюся, що новини будуть. Треба почекати. Робота триває. Україна отримає все, що їй потрібно", - сказав Кулеба.

За його словами, на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України Вашингтон добре розуміє потребу Сил оборони у далекобійній зброї.

"Це дуже складна і багатовимірна робота, але з боку США ми бачимо дуже глибоке розуміння потреб України в далекобійній зброї. Маємо просунутий діалог з ними щодо цього питання... Я говорю про це з Блінкеном (державний секретар США Ентоні Блінкен, - ред.), Єрмак (керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, - ред.) з Салліваном (радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, - ред.), Умєров (міністр оборони України Рустем Умєров, - ред.) з Остіном (глава Пентагону Ллойд Остін, - ред.)", - зазначив Кулеба.

Він додав, що є прогрес щодо цього питання, і "треба терпіння".

Передача ATACMS Україні від США

Нагадаємо, минулого року Штати передали Україні далекобійні ракети ATACMS у невеликій кількості. Тоді військові ЗСУ вдарили по аеродромах російських загарбників у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську, за даними ЗМІ, саме цим озброєнням. Пізніше у США підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

Як повідомляв глава МЗС Дмитро Кулеба у жовтні 2023 року, постачання ATACMS Україні відбуватиметься на постійній основі.

Нещодавно американське видання NBC News повідомляло, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

Також американське видання Politico писало, що новий пакет військової допомоги Україні від США може містити кілька далекобійних ATACMS. Однак ці ракети у нову американську допомогу не увійшли.

Днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Однак у Білому домі тривають конструктивні дискусії на цю тему.

Додамо, 18 березня сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час свого візиту до Києва висловив впевненість, що цього року Україна отримає від Штатів ATACMS і зможе "перевернути міст, який з'єднує Крим із Росією".