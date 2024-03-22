ISW: Росія намагається сформувати резерви для штурмів оборонних ліній ЗСУ

Російське військове командування, схоже, формує резерви, здатні проводити широкомасштабні механізовані штурми українських оборонних ліній і досягати оперативно значущих успіхів, якщо вони будуть повністю екіпіровані і належним чином підготовлені.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Російські "потужні стратегічні резерви" теоретично можуть бути здатні виконувати роль сил першого ешелону, сил проникнення або експлуатаційних сил другого ешелону, здатних проводити широкомасштабні механізовані штурми українських оборонних ліній і досягати оперативно значущих успіхів, якщо вони будуть повністю екіпіровані і належним чином підготовлені.

Однак, за прогнозами ISW, Росія не створить стратегічний резерв, здатний виконувати такі функції" , – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що з відкритих джерел незрозуміло, який саме "стратегічний резерв" формує Росія.

При цьому, говориться у звіті ISW, відомі російські кадрові та матеріальні обмеження дозволяють припустити, що Росія, швидше за все, не буде використовувати ці "стратегічні резерви" як згуртоване формування для участі в бойових діях в Україні, а натомість використовуватиме їх як резерв "робочої сили" для поповнення втрат на лінії фронту.