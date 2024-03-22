Атака на ДніпроГЕС: перекритий рух, є постраждалі — ОВА

Російські окупанти вночі атакували Дніпровську ГЕС, наразі рух автомобілів через греблю перекрили, є постраждалі. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Українська правда.

"З 4 ранку ворог почав насити удари по цивільній інфраструктурі. Цілив по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об’єктів є наша ДніпроГЕС. Наразі рух через ДніпроГЕС перекрито. Частина критичної інфраструктури постраждала. Рятувальники працюють і на території ДніпроГЕС, і на інших енергетичних об’єктах. Трохи згодом буде детальніша інформація" , - сказав Федоров в ефірі телемарафону.

В Нацполіції також заявили про обмеження руху автотранспортом через дамбу

"Рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено. Рух здійснюється через Арковий міст о. Х﻿ортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту" , - поінформували поліцейські.

Про причину перекриття поліція не повідомляє.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото з палаючим транспортним засобом і написав, що "російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу". За даними Андрющенка, в тролейбусі були люди.

Пізніше цю інформацію підтвердив і Федоров.

"На ДніпроГЕСі (в момент атаки − ред.) здійснювали рух як тролейбус, так приватні автівки. Є, на жаль, постраждалі. Про загиблих інформацією ми не володіємо наразі. Щодо постраждалих − то це десятки людей, які постраждали" , - повідомив голова ОВА.

Як повідомлялося, уночі 22 березня росіяни запустили "Шахеди" та крилаті ракети в сторону України, по всій території країни майже 4 години тривала повітряна тривога.

У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, у близько 15 вибухів чули у Харкові. У місцях деяких "прильотів" спалахнули пожежі. Росіяни цілили по енергетичній структурі − у місті виникли проблеми зі світлом.

По Запоріжжю та Запорізькому району росіяни завдали 12 ракетних ударів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що уражені об'єкти інфраструктури та постраждали цивільні будинки.

Є влучання і в об’єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі.

Поцілили окупанти також в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.