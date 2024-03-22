Нічна атака РФ: на Вінниччині та Львівщині влучили у критичну інфраструктуру

Росіяни уночі 22 березня поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це заявили очільники Вінницької та Львівської ОВА Сергій Борзов та Максим Козицький, повідомляє Українська правда.

"Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури" , – повідомив голова Вінницької ОВА.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці" , – повідомив Козицький.

За його словами, наразі інформації про постраждалих не надходило.

Козицький також повідомив, що у Золочівському районі Львівщини вирує пожежа у лісовому масиві.

"Попередньо, від падіння уламків "Шахеда", який збили наші сили ППО" , − зазначив голова ОВА

Уночі 22 березня росіяни запустили "Шахеди" та крилаті ракети в сторону України, по всій території країни майже 4 години тривала повітряна тривога.