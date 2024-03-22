У Хмельницькому є загиблі та постраждалі внаслідок ракетного удару РФ

Росія завдала ракетного удару по Хмельницькій області. У Хмельницькому пошкоджені об'єкти інфраструктури, є загиблі та поранені.

Про це повідомили﻿ у Хмельницькій ОВА, а також мер Хмельницького﻿ Олександр Симчишин.

"Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних" , – повідомив Симчишин.

Міський голова додав, що деталі оприлюднять згодом.

"Суспільне Хмельницький" повідомляло﻿ про знеструмлення в Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах. Згодом журналісти повідомили, що у деяких мікрорайонах Хмельницького відновили﻿ електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.