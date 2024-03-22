Ворог массовано атакував Запоріжжя, є влучання в ДніпроГЕС

Російські терористи впродовж доби завдали 327 ударів по 12-ти населених пунктах Запорізької області, зокрема 12 ракетних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив﻿ очільник Запорізької ОВА, Іван Федоров.

За словами Федорова ворог наніс 327 ударів по 12-ти населених пунктах.

"4 авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному. 40 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. 271 артудар завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Степногірську" , - зазначив очільник ОВА.

Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, додав він.

Під масовану російську атаку також потрапив ДніпроГЕС у Запоріжжі. Про це поінформувала пресслужба Укргідроенерго.

Зазначається, що вранці 22 березня російські ракети атакували інфраструктуру Україні, зокрема й об'єкти енергетики.