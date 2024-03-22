У Міненерго назвали мету масованого ракетного удару росіян
Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на українські об'єкти енергоінфраструктури за останній час. Мета росіян – спричинити серйозні збої в роботі енергосистеми.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Мета – не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни", – зазначив Галущенко.
Він додав, що є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.
Також через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.
"У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", – додав міністр.