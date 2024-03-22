У Міненерго назвали мету масованого ракетного удару росіян

Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на українські об'єкти енергоінфраструктури за останній час. Мета росіян – спричинити серйозні збої в роботі енергосистеми.

Про це заявив﻿ міністр енергетики Герман Галущенко.

"Мета – не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни" , – зазначив Галущенко.

Він додав, що є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Також через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.