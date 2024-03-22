ЗАЕС через обстріли опинилася на межі блекауту — Енергоатом

Запорізька атомна електростанція через масовану ракетну атаку з боку РФ опинилася на межі чергового блекауту. Про це йдеться в повідомленні﻿ Енергоатому.

"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ Дніпровська, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ Запорізька ТЕС - Феросплавна" , - інформують енергетики.

Зазначається, що це лінія, яку нещодавно відремонтували українські енергетики, оскільки вона не працювала протягом тривалого часу через пошкодження російськими ударами.