ЗАЕС через обстріли опинилася на межі блекауту — Енергоатом
Запорізька атомна електростанція через масовану ракетну атаку з боку РФ опинилася на межі чергового блекауту. Про це йдеться в повідомленні Енергоатому.
"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ Дніпровська, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ Запорізька ТЕС - Феросплавна", - інформують енергетики.
Зазначається, що це лінія, яку нещодавно відремонтували українські енергетики, оскільки вона не працювала протягом тривалого часу через пошкодження російськими ударами.
"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", - наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.