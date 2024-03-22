У Кривому Розі влучили в критичну інфраструктуру: запровадили графіки відключень

У Кривому Розі під час ракетної атаки РФ зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті запровадили графіки аварійних відключень.

Про це повідомив﻿ голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки" , – написав Вілкул.

Він додав, що у місті працює 213 "Пунктів незламності".