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У Кривому Розі влучили в критичну інфраструктуру: запровадили графіки відключень

У Кривому Розі влучили в критичну інфраструктуру: запровадили графіки відключень
Фото: Рixabay

У Кривому Розі під час ракетної атаки РФ зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті запровадили графіки аварійних відключень.

Про це повідомив﻿ голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки", – написав Вілкул. 

Він додав, що у місті працює 213 "Пунктів незламності".

Згодом Вілкул повідомив﻿, що у Кривому Розі запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. "Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори", – зазначив він.

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