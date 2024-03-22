РФ випустила майже 90 ракет і понад 60 "Шахедів" – Зеленський
У ніч на 22 березня Росія атакувала Україну, запустивши майже 90 ракет різних типів та понад 60 "Шахедів".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", – написав Зеленський.
Він додав, що у містах, які постраждали від ракетних ударів, працюють необхідні служби.
"Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниччина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи", – зазначив президент.
Він також дорікнув Заходу за затримки з постачанням зброї Україні та закликав пришвидшити надання військової допомоги.
"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень.
Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдів з Москви", – написав Зеленський.