РФ випустила майже 90 ракет і понад 60 "Шахедів" – Зеленський

У ніч на 22 березня Росія атакувала Україну, запустивши майже 90 ракет різних типів та понад 60 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору" , – написав Зеленський.

Він додав, що у містах, які постраждали від ракетних ударів, працюють необхідні служби.

"Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниччина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи" , – зазначив президент.

Він також дорікнув Заходу за затримки з постачанням зброї Україні та закликав пришвидшити надання військової допомоги.

"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень.