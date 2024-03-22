У низці регіонів аварійні відключення, Харків – фактично знеструмлений

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводяться аварійні відключення електроенергії, повідомляє Економічна правда.

У Сумській ОВА повідомили, що тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини.

У ДТЕК повідомили, що в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням "Укренерго".

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що на Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг.

"Ситуація - на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання" , - написав він.

Пронін додав, що наразі в області знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних.

"Фактично це превентивні відключення для збалансування роботи енергосистеми. Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи" , - заявив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синьогубов заявив, що окупанти здійснили понад 15 ударів по обʼєктах енергетики - місто "фактично повністю без світла".

"У звʼязку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори" , - заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Про застосування графіка аварійних відключень заявили також у Кіровоградській ОВА.