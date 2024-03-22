МВФ виділив Україні 880 мільйонів доларів траншу

Рада директорів Міжнародного валютного фонду у четвер, 21 березня, схвалила виділення Україні четвертого траншу на суму приблизно 880 мільйонів доларів в рамках програми розширеного фінансування (EFF). Гроші мають надійти в Україну протягом двох-трьох днів. Про це йдеться на сайті МВФ, повідомляє Корреспондент.

Таким чином, з урахуванням нового пакету та попередніх траншів, Україна отримає $5,4 млрд в межах програми.

В МВФ зазначили, що українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності та контрольні показники, визначені в межах перегляду, крім одного.

Там також зауважили, що українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість у 2023 році попри воєнний стан, хоча певні виклики, повʼязані з війною, залишаються.

Як уточнив на брифінгу глава місії МВФ в Україні Гевін Грей, надходження коштів в Україну очікується протягом 2-3 днів.

У свою чергу, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, ці гроші покриють найважливіші бюджетні видатки та допоможуть зберігати макрофінансову стабільність.

Нагадаємо, у березні 2023 року МВФ схвалив чотирирічну програма Extended Fund Facility (EFF) для України з доступом до близько 15,6 млрд доларів (11,6 млрд спеціальних прав запозичень). Вона є частиною міжнародного пакету підтримки України на суму 122 млрд доларів до початку 2027 року.

Як повідомлялося, 14 грудня 2023 року Україна отримала від МВФ 900 млн доларів. Це був третій транш у межах поточної програми EFF.

Також повідомлялося, що 28 лютого 2024 року Рада Європейського Союзу, схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки.