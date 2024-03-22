Масована атака РФ: скільки ракет і "Шахедів" знищила ППО

У ніч на 22 березня Росія вдарила по Україні ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 92 повітряні цілі: 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього війська РФ застосували 151 засіб повітряного нападу:

63 ударні БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ);

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область РФ і тимчасово окупований Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська область РФ);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська та Курська області РФ.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: