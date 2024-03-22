Масована атака РФ: скільки ракет і "Шахедів" знищила ППО
У ніч на 22 березня Росія вдарила по Україні ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 92 повітряні цілі: 55 "Шахедів" та 37 ракет.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Усього війська РФ застосували 151 засіб повітряного нападу:
- 63 ударні БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ);
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область РФ і тимчасово окупований Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська область РФ);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область РФ);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська та Курська області РФ.).
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 55 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.