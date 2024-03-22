ЄС погодив передачу Києву доходів від російських активів

Лідери Європейського Союзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС, повідомляє Корреспондент.

"Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко ухвалимо пропозицію, то зможемо розподілити перший мільярд вже у липні" , – сказала фон дер Ляєн.

У спільній заяві за підсумками першого дня саміту повідомляється, що його учасники домовились "продовжити роботу" над цим питанням.

Як пише The Guardian, наразі про розподіл коштів нічого не вирішено, проте пропозиція полягала в тому, щоб використати 90% на військові потреби та 10% на реконструкцію з можливістю перенаправлення частини грошей на фінансування ЄС миротворчих місій у всьому світі для задоволення потреб Угорщини.

Цей крок все ще не позбавлений юридичного ризику, йдеться у повідомленні. Існує можливість, що гроші доведеться повернути у разі початку судового позову з боку Росії.

Кремль у середу заявляв, що цей крок буде "грубим порушенням міжнародного права". Проте дипломати Європейського Союзу погодилися з тим, що прибутки або відсотки, отримані від заморожених активів, будуть використані на користь України.

Раніше повідомлялося, що Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів РФ. Там заявляють, що гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців.