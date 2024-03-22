Росія за добу втратила майже 900 військових і 35 артсистем – Генштаб ЗСУ
Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 870 своїх військових, 37 бронемашин, 35 артилерійських систем, два засоби ППО та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 434 710 (+870) осіб,
- танків − 6 840 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 13 111 (+37) од,
- артилерійських систем − 10 775 (+35) од,
- РСЗВ − 1 018 (+0) од,
- засобів ППО − 723 (+2) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 388 (+23) од,
- крилатих ракет − 1 953 (+31) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 14 287 (+45) од,
- спеціальної техніки − 1749 (+8) од.