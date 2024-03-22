Росія за добу втратила майже 900 військових і 35 артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 870 своїх військових, 37 бронемашин, 35 артилерійських систем, два засоби ППО та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали: