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Росія за добу втратила майже 900 військових і 35 артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила майже 900 військових і 35 артсистем – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 870 своїх військових, 37 бронемашин, 35 артилерійських систем, два засоби ППО та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 434 710 (+870) осіб,
  • танків − 6 840 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 13 111 (+37) од,
  • артилерійських систем − 10 775 (+35) од,
  • РСЗВ − 1 018 (+0) од,
  • засобів ППО − 723 (+2) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 388 (+23) од,
  • крилатих ракет − 1 953 (+31) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 287 (+45) од,
  • спеціальної техніки − 1749 (+8) од.

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