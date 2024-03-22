Ворог атакував енергооб’єкти Одещини, знеструмлено 53 тисячі абонентів
Російські війська вночі атакували ударними БПЛА об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.
"Вночі 22 березня збройні сили рф вкотре атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичних об'єктах країни пошкоджень зазнали і енергооб'єкти Одещини. Через це, за розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні заходи відключення електроенергії.
Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання, фахівці проводять відновлювальні роботи, додав Кіпер.