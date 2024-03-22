Ворог атакував енергооб’єкти Одещини, знеструмлено 53 тисячі абонентів

Російські війська вночі атакували ударними БПЛА об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області.﻿ Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Вночі 22 березня збройні сили рф вкотре атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури" , - йдеться в повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичних об'єктах країни пошкоджень зазнали і енергооб'єкти Одещини. Через це, за розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні заходи відключення електроенергії.

Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання, фахівці проводять відновлювальні роботи, додав Кіпер.