Лідери ЄС закликали до перемир'я в Секторі Гази, попереджаючи про голод

Лідери ЄС на саміті в четвер подолали свої розбіжності і закликали до негайної гуманітарної паузи в Секторі Гази, що призведе до сталого припинення вогню. Про це йдеться у рішенні саміту, перший день якого пройшов у четвер в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Це рішення стало першим із жовтня, коли європейські лідери узгодили декларацію щодо Близького Сходу.

Лідери ЄС нагадали, що визнають право Ізраїлю на самооборону та закликають до негайного звільнення всіх захоплених ХАМАС заручників без жодних попередніх умов.

Вони закликали Раду ЄС прискорити роботу над прийняттям подальших обмежувальних заходів проти ХАМАС.

Однак водночас Єврорада закликала "до негайної гуманітарної паузи, що призведе до сталого припинення вогню, беззастережного звільнення всіх заручників і забезпечення гуманітарної допомоги".

Єврорада висловила глибоку стурбованість "неминучою небезпекою голоду, викликаного недостатнім надходженням допомоги в Газу". Вона заявила, що безпека цивільних осіб, які залишаються в Газі, викликає "серйозне занепокоєння".

Рада також закликала ізраїльський уряд не проводити наземну операцію в Рафаху, яка погіршить і без того катастрофічну гуманітарну ситуацію і перешкоджатиме наданню вкрай необхідних базових послуг і гуманітарної допомоги.